Sogar US-​​Medien berichten über den Wendler

Nicht nur im deutschsprachigen Raum wird über Michael Wendler gelästert. Mittlerweile hat er es sogar ins US-Fernsehen «geschafft». Dort wird er als «internationaler Superstar», der sich in Florida vor seinen finanziellen Verpflichtungen in seiner deutschen Heimat drückt, beschrieben. Die deutsche Regierung sei hinter ihm her, heißt es weiter.

Ulli Winckler, ein ehemaliger Freund des Wendlers, bestätigte dies dem Sender und erklärte, dass der Schlagersänger nicht vorhabe, nach Deutschland zurückzukommen. Außerdem wurde das KZ-Statement und das DSDS-Aus von dem 48-Jährigen in der Sendung thematisiert.

Und was sagt der Wendler dazu? Der will nichts davon wissen. In seiner Instagram-Story teilte er einen Artikel von der Bild, die ebenfalls darüber berichtete: «Das ist der größte Blödsinn der Bildzeitung, den ich je gelesen habe. Scheinbar kennt das Blatt keine Anstandsregeln mehr.»

(L'essentiel/red)