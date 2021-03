Die Polizei ermittelt gegen Joko und Capital Bra

Eigentlich wollten sie bloß Werbung für eigene Produkte machen, nun wird gegen Deutschrap-Star Capital Bra (26) und Moderator Joko Winterscheidt (42) ermittelt. Der Grund: Am Mittwoch haben die zwei gemeinsam nicht ganz Corona-konform eine Tankstelle besucht und online darüber gepostet (siehe Bildstrecke oben).

So teilte der Rapper in seiner Insta-Story Videoclips, in denen er keinen Mundschutz trägt. Auch Joko ist darin zu sehen, die Maske unters Kinn gezogen. Einige von Capital Bras 4,1 Millionen Follower*innen waren darüber erzürnt und meldeten den Fehltritt der Polizei, wie ein Sprecher gegenüber «Bild» (kostenpflichtiger Artikel) bestätigte. Das Landeskriminalamt ermittle nun wegen «Verstoßes gegen das Infektionsgesetz» gegen die beiden.

«Ich habe es einfach vergessen»

Capital Bra hat sich mittlerweile auf Instagram für seinen Fehltritt entschuldigt. Gegenüber «Bild» meinte der Rapper zudem: «Es ist meine Schuld. Ich habe einfach in dem Moment nicht aufgepasst. Das war keine Absicht, ich habe es einfach vergessen. Wie jeder weiß, habe ich mich sehr oft dafür starkgemacht, dass man eine Maske tragen soll.» Joko hingegen wollte sich auf Anfrage des Portals nicht dazu äußern.

Welche Strafe die beiden erwartet, wird sich erst noch zeigen. So werde der Bericht erst in den kommenden Wochen an das zuständige Amt weitergeleitet. «Es drohen Geldstrafen aus dem Bussgeldkatalog des Infektionsschutzgesetzes», teilt der Polizeisprecher mit. In Deutschland ist bei Verstößen gegen die Maskenpflicht mit einem Betrag zwischen umgerechnet 55 bis 550 Euro zu rechnen.

