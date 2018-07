U-​​Bahn-​​Station nach England-​​Coach benannt

Weil die englische Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer Gareth Southgate die erfolgreichste Weltmeisterschaft seit 28 Jahren gespielt hat, ist in London vorübergehend eine U-Bahn-Station nach dem Coach benannt worden. Wie die Transportbehörde Transport for London am Montag auf Twitter bekanntgab, hieß die Station «Southgate» an der Piccadilly Line für 24 Stunden «Gareth Southgate». TfL postete dazu ein Bild von der Beschilderung mit den Worten «Danke, Gareth für die unglaubliche Reise. Southgate gehört dir.»

Next stop - Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd