Melissa entdeckte während der Show einen Tumor

Anfang Mai veröffentlichte Melissa Damilia ihre Biografie «Influence yourself! Sei dein eigenes Vorbild». In dem Selbsthilfebuch erzählt sie erstmals, was hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten zur RTL-Kuppelshow «Die Bachelorette» im vergangenen Jahr ablief. Denn als die 25-Jährige auf der Suche nach der großen Liebe war, wurde sie gesundheitlich auf eine harte Probe gestellt: Melissa entdeckte einen Tumor an ihrem Bein.

In ihrem Buch schreibt sie, wie sie eine Rose an den Show-Sieger und jetzigen Freund Leander Sacher (23) vergab, wenig später im Bett lag und zufällig auf ihrem Bein einen ungewöhnlichen Hautfleck entdeckte. «Die Produktion hat mir sofort einen Arzt gerufen und mir psychologische Hilfe zur Seite gestellt», verrät Melissa gegenüber «Bild». Der Mediziner habe sie anschließend sofort ins Krankenhaus überwiesen, um einige Tests zu machen.

Schon die zweite Tumor-Diagnose

Die Dreharbeiten wollte Melissa nicht beenden. Der Film-Crew sagte sie: Wenn der Tumor bösartig sei, breche sie die Produktion ab, aber bis zum Ergebnis der Biopsie gehe es weiter. «Ich bin der Produktion für ihre schnelle und liebevolle Unterstützung unglaublich dankbar, denn sie waren wahnsinnig fürsorglich, was es für mich einfacher gemacht hat, mit dieser Situation umzugehen», erzählt sie der deutschen Zeitung. Nach einer Woche erhielt Melissa dann das Ergebnis: Der Tumor war gutartig.

Es war bereits das zweite Mal für die 25-Jährige, dass sie mit dem Thema Krebs selbst konfrontiert wurde. In ihren Zwanzigern entdeckte Melissa ebenfalls einen rötlichen Fleck auf ihrem Bein. Nach mehreren Arztbesuchen dann der Schock: Es handelte sich um ein Melanom, einen bösartigen Tumor.

«Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Feuerhagel gefangen. Einem Feuerhagel meiner eigenen Gedanken», schreibt Melissa in ihrem Buch. Zwei Operationen musste sie über sich ergehen lassen, da bei der Nachsorge des ersten Eingriffs ein weiteres befallenes Zellgewebe gefunden wurde.

«Achtet auf eure Gesundheit»

Mit ihren persönlichen Erlebnissen möchte sie andere Menschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen und die eigene Gesundheit sind. «Ich möchte mich mit meinem Buch dafür stark machen, dass man auf seine Gesundheit achtgeben soll. Mir ist es sehr wichtig, dass man im Allgemeinen Vorsorgeempfehlungen folgt.» Mittlerweile ist Melissa wieder gesund.

(L'essentiel/Katrin Ofner)