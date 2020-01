Rapper Sido kämpft gegen seine Nasenspray-​​Sucht

Rapper Sido ist seit 15 Jahren süchtig nach Nasenspray. Das offenbarte der 39-Jährige am Montag in seiner Instagram-Story. «Vielen Dank an meinen Kumpel Harris, der mir vor vielen Jahren mal erklärt hat, dass Nasenspray vor der Show gut ist. Und dann dachte ich, dass Nasenspray vor dem Schlafengehen bestimmt auch gut ist. Und vor dem Duschen. Und vor dem Essen. Und dann war ich süchtig. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich immer einen Nasenspray in der Tasche habe.»

Jetzt sei er gerade dabei, mit dem Nasenspray «aufzuhören», wie er auf Instagram weiter erzählt. Doch das sei nicht ganz einfach: «Schlafengehen ist echt anstrengend. Ich habe Kopfschmerzen, weil ich das Gefühl habe, das wird nicht ordentlich belüftet.» Er habe sich deswegen einen Spray mit Meersalz geholt: «Das bringt bei mir gar nichts und wirkt nicht abschwellend, aber es wurde mir empfohlen, damit die Nase sauber gespült wird.»

(L'essentiel)