Evangelista zeigt erstmals ihren «entstellten» Körper

Ende des letzten Septembers hatte nach vielen Jahren der Funkstille Linda Evangelista wieder von sich hören lassen. Ihr damaliges Geständnis: Nach einer Schönheitsbehandlung sei sie «brutal entstellt», was sie psychisch in eine tiefe Krise gestürzt habe. In Folge dessen habe sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. «Ich möchte mit erhobenem Kopf aus der Tür treten, auch wenn ich nicht mehr wie ich selbst aussehe», schrieb sie damals.

Das Supermodel der Neunziger hatte sich einem Kälteverfahren zur Fettreduktion an bestimmten Körperzellen unterzogen, dem Coolsculpting (oder Krylipolyse genannt). Dabei werden die gewünschten Areale über etwa eine Stunde auf Minusgrade heruntergekühlt, wodurch letztlich Fettzellen zerstört werden sollen. In der Regel muss für eine solche Behandlung eine Einwilligungserklärung unterschrieben werden, da es Nebenwirkungen geben kann. Darunter die paradoxe adipöse Hyperplasie. Sie tritt bei etwa einem Prozent der Behandelten auf. Dabei passiert genau das Gegenteil des gewünschten Behandlungseffekts: Oftmals mehrere Monate später vermehren sich die Fettzellen an der behandelten Stelle enorm – so auch bei Linda Evangelista.

Trotzdem ist sie nun erstmals wieder auf einem Cover zu sehen. Für das «People»-Magazin hat sie sich fotografieren lassen. Sie zeigt ihre deformierten Stellen am Rücken und Oberschenkeln und erzählt von ihrem Leidensweg. «Ich bin noch nicht fertig damit, meine Geschichte zu erzählen, und ich werde weiterhin meine Erfahrungen weitergeben, um mich von der Scham zu befreien, zu lernen, mich wieder zu lieben, und hoffentlich anderen dabei zu helfen», ist ihr Statement auf Instagram dazu.

Zeltiq, den Anbieter der bei ihr genutzten Geräte, hat Evangelista inzwischen auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt, erzählt sie im «People»-Interview. Sie selbst sagt, über paradoxe adipöse Hyperplasie nicht aufgeklärt worden zu sein. Drei Monate nach dem Eingriff habe sie die Wölbungen am Kinn, den Oberschenkeln und um den BH bemerkt. Zeltiq hätte ihr daraufhin die Kostenübernahme für eine Fettabsaugung angeboten, allerdings unter der Prämisse, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Sie habe abgelehnt und sich selbst um die Eingriffe gekümmert. Gebracht haben ihren Angaben nach auch die Absaugungen nichts.

«Ich schaue nicht mehr in den Spiegel», sagt die 56-Jährige im Interview. Zudem habe sie Probleme mit der Körperhaltung, da wegen der Wulst ihre Arme nicht mehr flach an der Seite runterhingen. Sich selbst erkenne sie seit der Coolsculpting-Behandlung weder körperlich, noch als Person wieder. Früher habe sie es geliebt auf dem Laufsteg zu stehen, heute habe sie Angst davor Personen zu treffen, die sie kenne. Doch damit soll jetzt Schluss sein: «Ich kann so nicht mehr leben, versteckt und beschämt. Ich konnte mit diesem Schmerz einfach nicht länger leben. Ich bin bereit, endlich zu sprechen».

(mei/L'essentiel)