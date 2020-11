Queen-​​Angestellte rebellieren gegen ihre Chefin

Es ist jahraus, jahrein dasselbe königliche Prozedere: Kurz vor Weihnachten reist Queen Elizabeth II. (94) mit dem Zug zweieinhalb Stunden von London an die Ostküste in ihr Sandringham House. Die übrigen Familienmitglieder folgen ihr an Heiligabend. Am ersten Weihnachtstag besucht der royale Tross dann die Messe in der St. Mary Magdalene Church und lässt sich vor der Kirche von Fans und Schaulustigen feiern.

In diesem Jahr wird es an Weihnachten möglicherweise still sein in der Grafschaft Norfolk: Das traditionelle Weihnachtsfest der Königsfamilie steht auf der Kippe – weil sich die Queen Elizabeths Angestellte querstellen.

Zu großes Risiko für Queen und Prinz

Wegen des Corona-Lockdowns in Großbritannien befindet sich die Königin mit ihrem Gatten Prinz Philip (99) aktuell auf Schloss Windsor. Zu Weihnachten wären sie dann auf ihren Privatlandsitz auf Sandringham zurückgekehrt.

Das würde für die rund 20 Bediensteten allerdings bedeuten, dass sie ihre eigenen Familien über die Weihachtstage nicht sehen dürften. Die Gefahr, dass sie sich bei den Feierlichkeiten mit Covid-19 infizieren und die Monarchin anschließend anstecken, wäre zu groß.

Mitarbeitende wehren sich gegen Quarantäne

«Uns wurde gesagt, wir sollen die Queen an Weihnachten nicht zurückerwarten», sagt ein Informant aus Sandringham gegenüber The Sun. Noch sei das Problem nicht gelöst, weil sich die Mitarbeitenden immer noch weigern, sich in Quarantäne zu begeben, sagt ein anderer Informant.

Offiziell ist noch nichts entschieden. «Es wurde noch kein definitiver Entschluss hinsichtlich Weihnachten gefällt», sagt ein Sprecher des Buckingham Palace. Fakt ist: Es wäre das erste Weihnachtsfest seit 1987, das die Königsfamilie nicht auf Sandringham feiert.

Zum ersten Mal mit Maske unterwegs

Für ein weiteres Novum sorgte Queen Elizabeth bereits dieses Wochenende: Auf den neusten Bildern zeigt sie sich zum ersten Mal überhaupt mit einer Hygienemaske. Die Monarchin besuchte das Grabmal eines Soldaten in der Westminster Abbey und legte Blumen ab. Passend zum Anlass trug sie eine schwarze Maske über Mund und Nase. Die Fotos seien bereits am Mittwoch entstanden, so eine Sprecherin.

Bisher war die Königin konsequent maskenlos unterwegs gewesen. Nach einem Besuch in einem Rüstungstechnologiezentrum Mitte Oktober musste sie dafür harsche Kritik einstecken. Die Abstandsregeln seien eingehalten worden, betonte der Palast damals.

(L'essentiel/Katja Fischer)