Menowin verlässt «Big Brother» wegen Corona

Er hat es schon angedeutet – und nun durchgezogen: Menowin Fröhlich (32) ist nach zwei Wochen Aufenthalt bei «Big Brother» ausgestiegen. Das bestätigt Sat.1 gegenüber Bild.de.

«Ich will ausziehen!», soll Menowin direkt nach der Live-Show am Montag im Sprechzimmer gesagt haben. Damit verzichtet der einstige DSDS-Sieger auf den möglichen Gewinn von 100.000 Euro. Das Geld sei ihm aber «scheißegal», stellte er schon zuvor klar. Er kriege wegen der Corona-Pandemie keinen klaren Gedanken mehr und würde sich im Haus nur noch quälen.

Menowin hat fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen. «Wenn ich daran denke, was da draußen los ist. Ich habe kleine Kinder», so der 32-Jährige. Momentan leben alle seine Kids bei seiner Frau Senay Fröhlich. Die hat ihm zwar empfohlen, in der Show zu bleiben. Aber: «Ich möchte einfach bei meiner Familie sein!» Die Abschiedsszenen mit Menowin werden in der Folge vom Dienstagabend, ab 20.15 Uhr, zu sehen sein.

(L'essentiel/kro/zen/kfi/anh/shy/fim)