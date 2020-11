Til Schweigers Ex-​​Frau Dana wohnt wieder bei ihm

Eigentlich ist ja Til Schweiger in einer glücklichen Beziehung mit seiner 31 Jahre jüngeren Freundin Sandra. Doch jetzt sind seine Ex-Frau und Tochter (18) zu ihm gezogen. «Emma und ich sind seit Ende Juli in Hamburg. Wir wohnen gerade im "Hotel Til" und sind froh, wieder zu Hause zu sein», bestätigte Dana gegenüber der Bild-Zeitung.

Was dahinter steckt: Die beiden Frauen wohnen nur vorübergehend dort, damit Emma wieder in die Schule gehen kann. «Der Unterricht findet über Zoom statt. Für Emma bedeutet das, dass sie nun in Hamburg jeden Tag von 17 Uhr bis 23 Uhr abends Schule hat.» Dana erklärt weiter: «Es macht Sinn, dass sie jetzt mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden in Hamburg hat.»

Abgesehen davon, versteht sich die Familie noch immer blendend: «Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander. Til und ich sind nicht perfekt, aber geben unser Bestes, uns gegenseitig zu respektieren. Es läuft super!» Ein Liebescomeback mit dem Schauspieler sei übrigens ausgeschlossen, so Dana. Die Moderatorin und Til waren zehn Jahre ein Paar, geschieden sind sie seit 2014. Sie haben vier gemeinsame Kinder.

(L'essentiel/red)