Queen hat dem Namen Lilibet zugestimmt

Lilibet ist der Spitzname von Queen Elizabeth II. (95). Ihre Familie hatte ihr den Namen als Kind gegeben, ihr verstorbener Ehemann Prinz Philip, der kürzlich im Alter von 99 Jahren verstarb, nannte sie ebenfalls so. Und jetzt trägt auch ihre Urenkelin den Namen: Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben ihn für ihre neugeborene Tochter ausgesucht – ein Unding, wie die britische Presse fand.

Royal-Expertin und Autorin Angela Levin etwa hält die Wahl «Ihrer Majestät gegenüber für unangebracht und unhöflich», wie sie bei «Good Morning Britain» sagte. Schließlich sei es ein «sehr privater Name» für die Königin. Die britische BBC berichtete zudem unter Verweis auf eine anonyme Quelle, Harry und Meghan hätten die Queen vorgängig nicht um Erlaubnis gebeten.

Harry telefonierte mit der Königin

Dem sei nicht so, stellen Harry und Meghan nun offiziell klar. «Der Herzog (Harry) hat mit seiner Familie vor der Bekanntgabe gesprochen, seine Großmutter war das erste Familienmitglied, das er angerufen hat», teilte eine Sprecherin des Paares am Mittwoch mit. Während des Gesprächs habe er die Hoffnung geäußert, das Mädchen zu Ehren seiner Großmutter Lilibet zu nennen. «Hätte sie das nicht unterstützt, hätten sie den Namen nicht verwendet.»

Das zweite Kind von Harry und Meghan ist am Freitag in einem Krankenhaus in Kalifornien zur Welt gekommen. Ein Foto von Lilibet Diana Mountbatten-Windsor gibt es bislang nicht – und wird es wohl auch nicht so schnell geben. Die frischgebackenen Eltern haben sich kurz darauf in die Babypause verabschiedet. Ein Royal-Experte vermutet, dass sie sich bis zu fünf Monate aus der Öffentlichkeit zurückziehen könnten.

(L'essentiel/Katja Fischer)