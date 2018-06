Foxx soll Frau geschlagen haben – mit seinem Penis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Zuge der #MeToo-Bewegung gelangen regelmäßig neue Vorwürfe gegen Hollywood-Stars an die Öffentlichkeit. Aktuell gibt es Anschuldigungen gegen Schauspieler Jamie Foxx. Laut TMZ.com behauptet eine Frau, der 50-Jährige habe sie mit seinem Penis ins Gesicht geschlagen. Grund: Sie habe sich geweigert, ihm einen Blowjob zu geben. Der Übergriff soll vor 16 Jahren auf einer Feier in der Villa von Fox in Las Vegas passiert sein.

Anschließend soll sie von einem Freund des Schauspielers von der Party verwiesen worden sein. Jamie Foxx weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als «absurde Lüge». Er will sogar rechtlich dagegen vorgehen. Seine Anwältin, Allison Hart, sagt gegenüberdem amerikanischen Promi-Portal: «Der angebliche Vorfall wurde 2002 oder sonst irgendwann in den letzten 16 Jahren, bis letzten Freitag, niemals angezeigt, weil er einfach nicht passiert ist.» Das Opfer behauptet allerdings, dass sie sich erst mit dem Aufkommen der #MeToo-Bewegung getraut habe, den Vorfall anzuzeigen.

(L'essentiel)