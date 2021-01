Chrissy Teigen kämpft mit ihren neuen Reitstiefeln

Model und Social-Media-Star Chrissy Teigen (35) hat seit wenigen Tagen ein neues Hobby: das Reiten. So verkündete sie am Wochenende auf Twitter: «Meine Therapeutin sagt, ich brauche etwas, das ich nur für mich mache – da ich derzeit absolut nichts solches habe lol.» Dazu teilte sie ein Foto eines Pferdes und schreibt: «Heute beginnt meine Reise in die Pferdewelt. Ich hoffe, dieser Kerl mag mich. Er ist gutaussehend und scheint faul zu sein, ich liebe ihn.»

Der Vierbeiner heißt Cosmo und gehört nicht ihr, wie Chrissy auf die Frage eines Followers hin verrät.

Kurze Zeit später meldet sie sich erneut zu Wort, um über ihren Kampf mit den neuen Reitstiefeln zu berichten. «Heilige Scheiße. Pferdeleute, die Stiefel! Ich dachte immer, das Einlaufen von Stiefeln bezieht sich auf den Fuß – dabei betrifft es eigentlich die Waden? Ich sterbe hier.» Dazu postet sie ein Video, auf dem sie versucht, den Reissverschluss ihrer hautengen Dressurstiefel zuzukriegen.

Kurz darauf folgt ein zweiter Clip, in dem sie durch Dehnübungen versucht, die zu engen Stiefel auszudehnen. «Wer zur Hölle passt hier rein?», schreibt sie dazu. Später eilt auch noch ihre Mutter Vilailuck mit einem Haartrockner zu Hilfe: Chrissys Follower*innen hatten ihr zuvor den Trick mit der Hitze verraten.

Die Anstrengungen scheinen nicht vergeben gewesen zu sein. So postet Chrissy später auf Instagram ein Foto von sich und ihrer Tochter Luna (4) und teilt ihren Fans mit, dass sie ihren ersten Ritt hinter sich hat.

Bei ihrem ersten Reit-Abenteuer begleitet wurde Chrissy von Musiker-Ehemann John Legend (42), Tochter Luna und Sohn Miles (2), wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Auf ein Foto von Chrissy auf einem Pferd müssen sich ihre Follower*innen wohl noch gedulden. Dafür zeigt sie in ihrer Story ein Foto davon, wie Söhnchen Miles, gestützt von Papa John, auf einem Pferd sitzt.

