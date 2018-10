5 Fakten über Emma Watsons neuen Freund

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schauspielerin und Aktivistin Emma Watson (28) wurde erwischt, wie sie in den Ferien in Mexiko in einem kleinen Restaurant mit jemandem knutschte. Dieser Jemand heißt: Brendan Wallace. Und die Küsse legen nahe: Er dürfte Watsons neuer Freund sein.

Der 35-jährigen New Yorker Geschäftsmann ist laut People.com Mitgründer verschiedener Unternehmen und Investor bei mehreren Tech-Start-ups. Im Video oben verraten wir, was wir über den Neuen an Emmas Seite wissen.

Bevor die beiden anbandelten, war Emma Watson mit ihrem Schauspielkollegen Chord Overstreet (29) zusammen, diesen Sommer haben sie sich getrennt. Und davor datete die Engländerin schon mal ein Technik-Ass: Mit Software-Manager Mack Knight war sie bis vergangenen November rund zwei Jahre zusammen.

(L'essentiel/don)