So trauern die Stars um Luke Perry

Der TV-Star Luke Perry ist an den folgen eines Schlaganfalls gestorben. Hollywood trauert: In den sozialen Medien verabschieden sich viele Stars von ihrem Freund und Kollegen.

Charlie Sheen

Charlie Sheen schreibt auf Twitter: «L.P. Du hast jede Situation besser gemacht, mein Mann. Deine Eleganz, dein Esprit, dein Charme und dein gigantisches Herz haben so viele von uns bei zahllosen Gelegenheiten mit Souveränität inspiriert und verzaubert. Ruhe in Frieden. Ich fühle mich wirklich geehrt, dich all die Jahre gekannt zu haben.»

L.P.youmade every situation better,my man.yourelegance your wityour charmandyour giant heart,inspired andenchanted so manyof us,on countless occasions,with brilliant aplomb.R.I.P good sir.i am truly honoredto have known youall of these years.©️ ❤️— Charlie Sheen (@charliesheen) March 4, 2019

Jon Cryer

Auch Charlie Sheens ehemaliger Serien-Bruder Jon Cryer ist vom Tod des Schauspielers stark getroffen: «Ich bin fassungslos.

So ein netter Kerl. Mit einem wunderbaren Sinn für Humor. Das ist einfach schrecklich.»

I'm stunned. Such a lovely guy. With a wonderful sense of humor about fame and the pitfalls of Showbiz. This is just awful. #RIPLukePerry https://t.co/MtIviZC8uv— Jon Cryer (@MrJonCryer) March 4, 2019

Alyssa Milano

Schauspielerin und Aktivistin Alyssa Milano postet ein Bild von Perry. Dazu twittert sie: «Ich verstehe nicht, dass er weg ist.

Seine Seele strahlte immer so hell. Sein Lächeln. Sein Talent. Seine Freundlichkeit. Er war immer der coolste Mensch im Raum. Ruh dich bei den Engeln aus, süßer Luke. Ich werde dich nie vergessen.»

I don't understand how he's gone. His soul always shined so bright. His smile. His talent. His kindness. He was always the coolest person in the room. Rest with the angels, sweet Luke. I will never forget you. pic.twitter.com/17AzJD491m— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 4, 2019

Olivia Munn

Für Moderatorin und Schauspielerin Olivia Munn war Luke Perry der erste Schwarm: «Ich träumte davon ihn einmal zu treffen. Leider kam ich nie dazu. Ich war bessesen von ihm. Ich bete für seine Familie und Kinder. »

Luke Perry was my 1st crush. Eh, more like obsession (I wore pins w his face on them to school ) I used to dream of making it to LA just to meet him. I never got to, but I've always heard he was a really great person. Praying for his family & kids.... Rest in love ❤️❤️❤️❤️— Olivia Munn (@oliviamunn) March 4, 2019

Molly Ringwald,

In «Riverdale» spielte Molly Ringwald die Frau von Fred Andrews, der Rolle von Luke Perry. Sie schreibt: «Mein Herz ist gebrochen. Ich werde dich so sehr vermissen. Ganz viel Liebe für deine Familie.

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry— Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Ian Ziering

In Beverly Hills, 90210 spielte Ziering neben Luke Perry. Er meldet sich über Instagram zu Wort: «Lieber Luke,

Ich werde mich für immer in den liebevollen Erinnerungen sonnen, die wir in den letzten dreissig Jahren geteilt haben. Möge deine Reise durch die prächtigen Seelen bereichert werden, die vor dir gestorben sind, so wie du es hier für diejenigen getan hast, die du zurücklässt. Gott bitte gib ihm einen Platz in deiner Nähe, er verdient es.»

Catherine Zeta-Jones

Die Hollywood-Ikone Catherine Zeta-Jones postet ein Bild des verstorbenen 52-Jährigen. Dazu schreibt sie: «Meine Gedanken und Gebete gehen an alle, die ihn geliebt haben und immer lieben werden.»

Willie Garson

Schauspieler Willie Garson twittert: «Ruhe in Frieden, mein Bruder. Liebe und Licht für immer um dich und deine wundervolle Familie. Du hast uns alle berührt. Gute Reise.»

Rest in peace, my brother. Love and light around you forever, and your beautiful family. You touched us all. Godspeed.— Willie Garson (@WillieGarson) March 4, 2019

Marisol Nichols

Riverdale-Kollegin Marisol Nichols postet ein gebrochenes Herz. Die Schauspielerin ist sprachlos: «Ich habe gerade keine Worte, vielleicht später»

Michael Cudlitz

In «The Walking Dead» spielte Michael Cudlitz einen harten ehemaligen Soldaten. Er schreibt: «Es gibt keine Worte... Ich liebe dich, mein Freund, du wirst vermisst werden.»

There are no words .......... I love you my friend, you will be missed. ❤️— Michael Cudlitz (@Cudlitz) March 4, 2019

