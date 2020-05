100-​​jähriger Tom Moore wird zum Ritter geschlagen

"I am overawed by the fact that this has happened to me." @captaintommoore gives #BBCBreakfast his reaction to the news that he is to become #SirCaptainTomMoore . More here: https://t.co/Kon4M9hWZw pic.twitter.com/CEwEHvHG9T

Der 100-jährige Kriegsveteran Tom Moore, der mit seinem Spendenlauf am Rollator einen Weltrekord aufgestellt hat, wird zum Ritter geschlagen. Moore habe mit seiner Aktion das ganze Land inspiriert, teilte Premierminister Boris Johnson in London mit. Er habe dem Land ein «Leuchtfeuer im Nebel des Coronavirus» beschert.

Moore bedankte sich am Mittwoch ritterlich: «Ich bin absolut überwältigt. Nicht einen einzigen Moment habe ich mir vorstellen können, eine solche großartige Ehrung zu bekommen.» Er dankte der 94-jährigen Königin Elizabeth II., Johnson und dem britischen Volk. «Ich verbleibe in Ihren Diensten», schrieb der Senior bei Twitter.

1/2 A message from Tom; 'I am absolutely overwhelmed. Never for one moment could I have imagined I would be awarded with such a great honour. I’d like to thank Her Majesty The Queen, the Prime Minister and the Great British public. I will remain at your service…