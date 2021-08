Paul Walkers Tochter Meadow ist verlobt

Die Nachricht hätte nicht überraschender kommen können: Meadow Walker ist verlobt! Bis anhin hat die Tochter des 2013 verstorbenen Schauspielers Paul Walker ihr Liebesleben stets privat gehalten. Doch damit ist neuerdings Schluss: Ende Juli hat sich die 22-Jährige dazu entschieden, ihre Beziehung zu Schauspieler Louis Thornton-Allan öffentlich zu machen. Auf Instagram postete sie dazu ein süßes Pärchen-Video. Jetzt, nur drei Wochen später, folgte bereits der nächste aufsehenerregende Clip: Darin hält Meadow stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera.

Unter das Video tippte Meadow eine ganze Reihe von Herzen. Ein Statement hat sie (noch) nicht abgegeben. Dafür kommentierte ihr zukünftiger Ehemann den Beitrag mit den Worten: «Für immer und ewig». Für Fans ist klar – die beiden sind verlobt! Die freudige Nachricht kommt für viele allerdings unerwartet: «Ich kann es noch gar nicht fassen!», kommentiert etwa ein User. Andere überhäufen das Liebespaar mit Glückwünschen. >

Wer ist Meadows Verlobter?

Einige Followerinnen und Follower richteten ihre Worte gleich direkt an Meadows Verlobten: «Louis, pass bloß gut auf sie auf!», ist unter dem Post zu lesen. Doch wer ist Louis Thornton-Allan überhaupt?

Über Louis ist nur wenig bekannt. Er besucht die Stella Adler Schauspielschule in New York und ist gerade dabei, sich in den USA einen Namen zu machen. Bislang scheint er vor allem für Kurzfilme und kleinere Projekte vor der Kamera gestanden zu haben. Im Januar 2021 hatte er beispielsweise einen Auftritt im Musikvideo zu Blu DeTigers Song «Vintage».

Auf Social Media ist Louis nur sporadisch aktiv. Seit dem Paar-Outing teilt er mit seinen rund 5000 Followerinnen und Followern allerdings immer häufiger süße Schnappschüsse und Liebesgeständnisse an Meadow.

