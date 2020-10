Wendler muss um seine Songrechte kämpfen

Bereits seit Jahren liefern sich Schlagersänger Michael Wendler (48) und die Musik-Verwertungsgesellschaft GEMA einen erbitterten Streit um die Tantiemen von insgesamt 176 Wendler-Werken, darunter «Sie liebt den DJ» von 2004 . Wie die Bild-Zeitung berichtet, gab seine Ex-Frau Claudia Norberg (49) in der Vergangenheit bei GEMA an, dass die Lieder aus ihrer Feder stammen und der Wendler ihr Angestellter war. Vermutlich, um ihren damaligen Mann vor der Pfändung zu schützen.

Doch als auch ihre Plattenfirma 2016 am Ende war, waren dem Musiker die Rechte an den Liedern nicht mehr «egal». Er behauptete, dass er der wahre Verfasser sei und die Tantiemen kassieren müsste. Das wiederum akzeptierte Norbergs Insolvenzverwalter nicht und spielte den Ball zurück an die Musikfirma GEMA, die Wendlers Konten in der Zwischenzeit bereits eingefroren hatte. Bis es zu einer gerichtlichen Entscheidung käme, wolle man mit weiteren Zahlungen warten, berichtet die Bild-Zeitung.

Zwar hat das Berliner Landesgericht nach einer Klage von Wendler GEMA dazu verurteilt, Zahlungen inklusive Zinsen zu tätigen, doch die Musikfirma ging in Berufung. Im November sollte das Verfahren weiter verhandelt werden, doch aus diesem Termin dürfte jetzt nichts werden. Nach seinem «DSDS»-Abgang und seinen abstrusen Corona-Aussagen hat sich Wendler in die USA abgesetzt und den Gerichtstermin abgesagt. Auch sein Strafprozess wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung ist noch ausständig, weil der Sänger in die Vereinigten Staaten abgerauscht ist. Er hat laut Bild angekündigt, vorerst in Amerika zu bleiben. Somit liegt auch der Tantiemen-Streit vorerst auf Eis.

(L'essentiel/red)