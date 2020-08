Sie ist Model, Mutter und träumt vom Zeitreisen

Die US-amerikanischen People-Medien sind aus dem Häuschen: Superstar Brad Pitt (56) soll sich nach der Scheidung von Angelina Jolie (45) wieder verliebt haben. Und es soll ernst sein.

Am Mittwoch wurde der Hollywood-Schauspieler am Flughafen Le Bourget nahe Paris mit einer unbekannten Frau abgelichtet. Die beiden waren leger gekleidet, trugen Atemschutzmasken und befanden sich auf dem Weg zu Pitts Weingut Château Miraval in der Provence. Die Paparazzi-Bilder verbreiteten sich wie ein Lauffeuer.

«Wie verliebte Teenager»

Stunden später folgten die ersten inoffiziellen Bestätigungen: Die beiden seien tatsächlich ein Paar, schrieb etwa US Weekly. Das berichtete ebenso Page Six und bezog sich dabei auf gut unterrichtete Quellen. «Sie sehen sich und waren auch schon zusammen in den Ferien», so der Informant.

«Sie waren wie verliebte Teenager», zitierte das amerikanische OK!-Magazin einen Augenzeugen. «Sie haben sich geküsst, und Brad war ihr total zugewandt. Er war an einem relativ öffentlichen Ort, aber es schien ihm nichts auszumachen, dass Leute ihn sahen. Sie ist eine wahre Schönheit und offensichtlich viel jünger als er.»

Tatsächlich ist Nicole Poturalski, wie die Frau an seiner Seite heißt, 27 Jahre alt – und damit fast 30 Jahre jünger als er. Wir haben weitere Informationen über sie gesammelt:

Sie ist ein deutsches Model

Nicole Poturalski stammt aus dem deutschen Bergkamen, hat polnische Wurzeln und arbeitet als Model. Laut Bild-Zeitung wurde sie dereinst im Pariser Disneyland von einem Talent-Scout entdeckt. Ihre Eltern bestanden aber darauf, dass sie ihr Abitur macht.

Inzwischen steht sie bei den renommierten Agenturen A-Management, Official Models und Next Models unter Vertrag und war schon in Harper’s Bazaar und Grazia zu sehen. Zudem ziert sie das September-Cover 2020 der deutschen Elle. «Ich könnte nicht stolzer sein», schrieb sie selbst stolz über den Deal.

Sie hat einen Künstlernamen

Weil ihr bürgerlicher Name Nicole Poturalski wohl zu sperrig klingt, hat sich die 27-Jährige für den Job ein Pseudonym zugelegt: Nico Mary. Den Nachnamen hat sie von ihrem Ex-Freund, dem Berliner Szene-Gastronom Roland Mary (68) übernommen.

Sie lebt in Berlin

Auch wenn sie als Model international unterwegs ist und laut unterschiedlichen Medienberichten fünf Sprachen beherrscht, lebt sie nach wie vor in Deutschland. Genauer: in Berlin.

Sie datet Brad schon länger

Der «DailyMail» liegen ältere Bilder von Nicole und Brad vor, die beweisen: Sie dateten sich schon im November 2019. Damals wurden sie zusammen in der VIP-Box eines Konzerts von Kanye West in Los Angeles fotografiert – und hatten scheinbar eine Menge Spaß zusammen.

Sie hat Ähnlichkeiten mit Jolie

Fans und Medien sind sich einig: Nicole könnte als Lookalike von Angelina Jolie (45) durchgehen. Mit ihren langen Beinen, dunklen Haaren und hellen Augen hat sie zweifelsohne große Ähnlichkeiten mit Brads Ex-Frau. Mit einer Körpergröße von 178 Zentimeter ist sie Jolie aber immerhin 9 Zentimeter überlegen.

Sie ist Aktivistin

Eines hat sie mit ihrer Vorgängerin Jolie definitiv gemeinsam: Auch Nicole setzt sich aktiv für den guten Zweck ein. Laut Quellen der Bild-Zeitung gründete sie einst eine Tierschutzorganisation, die sich für den Fortbestand von Haien einsetzt. Im Alter von 13 Jahren sagte sie: «Ich will Meeresbiologin werden.»

Auch für die Black-Lives-Matter-Bewegung hat sie sich kürzlich starkgemacht. «Wir brauchen eine Veränderung», schrieb sie auf Instagram. «Seid nett zueinander, und versucht euer Bestes. Ich werde dasselbe tun.»

Sie zeigt sich meistens alleine

Auf ihrem Instagram-Account postet Nicole fast täglich ein neues Bild. Dabei präsentiert sie sich in den unterschiedlichsten Posen sowie Settings – aber bis auf wenige Ausnahmen immer alleine. Man muss schon weit nach unten scrollen, um Fotos von ihr mit anderen Menschen zu finden.

Ist sie gerne für sich? Hat sie kaum Freunde? Oder will sie ihr Privatleben einfach bedeckt halten? Wir tippen auf Letzteres.

Sie hat einen Sohn

Aus Nicoles Beziehung mit Szene-Gastronom Roland Mary ging ein Sohn hervor. Wie alt er heute ist, ist nicht bekannt.

Auf Instagram zeigte sie sich Ende Februar mit einem Jungen an der Hand. Ob es sich dabei um ihr Kind handelte, ist nicht klar. Entsprechende Fragen in den Kommentaren ließ das Model unbeantwortet.

Sie gibt sich als Single aus

In ihren Facebook-Informationen erwähnt Nicole Warschau als ehemalige Heimatstadt und gibt als Beziehungsstatus «Single» an. Das Profil scheint sie jedoch nicht sonderlich zu bewirtschaften: Ihr Profilbild hat sie seit 2013 nicht mehr aktualisiert.

Sie träumt von einer Zeitmaschine

Mit welcher Superkraft wärst du gerne gesegnet? Das wollte Nicoles deutsche Modelagentur von ihr wissen. Ihre Antwort: «Ich würde gerne zeitreisen können, damit ich alle tollen und historischen Ereignisse selber besuchen kann, inklusive der Zukunft.»

(L'essentiel/Katja Fischer)