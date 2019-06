Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Vorfall

Am vergangenen Wochenende war Miley Cyrus (26) mit ihrem Ehemann, Schauspieler Liam Hemsworth (29), in Barcelona unterwegs. Die Musikerin war für einen Auftritt am Primavera Festival nach Spanien gekommen.

Dabei wurde sie von einem Fan bedrängt: Er packte Miley an der Schulter, zog sie zu sich heran und versuchte, ihr einen Kuss auf die Wange zu drücken. Liam lief direkt vor ihr und schien von der Attacke zunächst nichts mitzubekommen.

Miley konnte sich schnell aus dem Griff des Mannes winden. Security-Mitarbeiter führten den Mann ab, Liam zog Miley zu sich heran und legte einen Arm um sie.

Die Reaktion

Drei Tage später meldet sich Miley Cyrus in einem Statement auf Twitter. Sie schreibt dazu, in der dritten Person verfasst, aber auf sich selbst und den Vorfall bezogen: «Sie darf mit ihrem Mann unterwegs sein. Sie darf mit ihrer Freundin unterwegs sein. Sie darf nackt sein. Aber niemand darf sie ohne Einwilligung anfassen.»

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people. She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked. She CAN'T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 4. Juni 2019

Die Diskussion

Zu ihrem Statement teilte sie Tweets, die in den vergangenen Tagen zum Überfall abgesetzt wurden. Zahlreiche Personen werfen Miley in den sozialen Medien vor, sie habe mit ihren freizügigen und sexuell aufgeladenen Auftritten und Videos den Angriff provoziert.

So schreibt eine Userin auf Twitter: «Du wolltest sexy sein, was hast du erwartet?» Andere reißen Witze über die Attacke.

Diese Kommentare brachten Miley dazu, sich einzuschalten und klarzustellen: «Don't fuck with my freedom!»

(L'essentiel/fim)