Britneys Mutter äußert sich zur Vormundschaft

Britney Spears’ Mutter Lynne hat sich erstmals zum Vormundschafts-Drama ihrer Tochter geäußert. Im Gespräch mit der Publikation «New Yorker» weigerte sich die 66-Jährige zwar, detaillierte Fragen zu beantworten, zeigte sich aber insgesamt besorgt. «Ich habe gemischte Gefühle», so die US-Amerikanerin. «Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Es ist schmerzhaft und ich bin besorgt.» Wie der «New Yorker» schreibt, habe sich Lynne Spears am Telefon flüsternd unterhalten und wies darauf hin, dass sie das Gespräch möglicherweise abrupt unterbrechen müsse, wenn andere Familienmitglieder reinkämen und merkten, dass sie mit einem Reporter spreche.

Nur wenige Tage nach der emotionalen Anhörung von Britney Spears (39) vor Gericht meldet sich auch Brits jüngere Schwester Jamie Lynn (30) zu Wort. Lange hat auch sie zur Vormundschaft, die der gemeinsame Vater Jamie (68) seit Jahren über seine Tochter Britney hat, geschwiegen. Sie sicherte der Schwester ihre Unterstützung im aktuellen Vormundschafts-Streit zu: «Wenn Britney die Vormundschaft beenden und zum Mars fliegen oder was auch immer tun will, um glücklich zu sein, unterstütze ich das zu 100 Prozent, weil ich meine Schwester liebe.»

Britney bleibt vorerst unter Vormundschaft

In einem persönlichen Statement verlangte Britney Spears Ende Juni, komplett von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie befreit zu werden. Der Antrag wurde von der zuständigen Richterin Brenda Penny daraufhin abgelehnt. Stattdessen soll die Vermögensmanagement-Firma «Bessmer Trust» jetzt an der Seite des 68-jährigen Vaters als zusätzlicher Vormund für Britneys finanzielle Angelegenheiten eingesetzt werden. Für persönliche Angelegenheiten, wie Britneys medizinische Behandlung etwa, ist seit September 2019 die Treuhänderin Jodi Montgomery zuständig.

Die Vormundschaft von Britney trat 2008 in Kraft, nachdem Britney vor den Augen der Öffentlichkeit mehrere psychische Zusammenbrüche hatte. Normalerweise wird eine gesetzlich geregelte Fürsorge in diesem Ausmaß nur für ältere und gebrechliche Menschen erlassen.

(L'essentiel/Christina Duss)