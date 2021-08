Mitarbeiterin der Queen wurde positiv getestet

In den schottischen Highlands, in der Residenz Schloss Balmoral, hält sich Queen Elizabeth derzeit auf. Jährlich verbringt sie dort ihre zweimonatigen Sommerferien. Eigentlich ein idyllischer Ort, um sich zu entspannen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Doch wirklich Ruhe scheint der 95-Jährigen nicht vergönnt.

Am Samstag wurde eine ihrer Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet. «Sie wurde sofort nach Hause geschickt und die Kantine und die Bar im Schloss wurden geschlossen», berichtet eine Quelle gegenüber «The Sun». In Kontakt sei die Monarchin mit der königlichen Angestellten nicht gekommen. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einem separaten Block auf dem Anwesen untergebracht.»

Normales Royal-Leben mit Sicherheitsmaßnahmen

Dennoch wurde die Sicherheit auf Schloss Balmoral erhöht. «Die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden aufgefordert, Masken zu tragen und den Sicherheitsabstand einzuhalten, aber die Royals selbst machen so ziemlich weiter wie bisher», so die Quelle. Das Personal habe sogar vorgeschlagen, «das Essen für die Familie auf einem Buffettisch anzurichten und sie bedienen sich dann selbst.» Doch diese Idee schlug die Queen aus.

«Die Königin hat beschlossen, dass das Essen weiterhin von ihren Dienerinnen und Dienern serviert wird und die Familie weiterhin auf die Jagd gehen und Picknicks auf dem Anwesen veranstalten wird», heißt es weiter. «Obwohl Ihre Majestät bereits zwei mal geimpft ist, hat sie persönlich das Gefühl, dass sie immer noch vorsichtig sein muss.»

Die Queen will «nicht überreagieren»

So hat die königliche Familie letztes Wochenende auch den Sonntagsgottesdienst ausgelassen. Insider vermuten, dass die Monarchin vorerst das Ergebnis des PCR-Tests ihrer Angestellten abgewartet hat. «Trotz des positiven Tests ist sie entschlossen, wie gewohnt weiterzumachen. Sie will nicht überreagieren», berichtet die Quelle weiter.

Alleine ist Queen Elizabeth derzeit übrigens nicht. Vergangene Woche reisten etwa Prinz Andrew (61) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (61), Prinz Charles (72) mit Herzogin Camilla (74), Prinzessin Beatrice (33) und Ehemann Edoardo Mozzi (38) sowie Prinz Edward (57) und Sophie (56) nach Schottland. Neben Zara (40) und Mike (42) Tindall werden auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) mit ihren drei Kindern in diesem Monat noch auf Schloss Balmoral erwartet.

(L'essentiel/Katrin Ofner)