Paul Kalbrenner legt in Luxemburg auf

Paul Kalkbrenner kommt endlich nach Luxemburg. Der deutsche DJ wird am 15. Februar in der Luxexpo The Box auflegen. Ihr wollt den Künstler unbedingt live erleben? Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel.

L'essentiel verlost 3x2 Tickets für das Konzert!

Wie macht man mit?

Klicke ganz einfach auf diesen Link und fülle das Formular aus:

Die Verlosung ist am 08. Februar.

