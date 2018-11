Sonic Visions: Die elfte Auflage steht vor der Tür!

Das Kult-Festival Sonic Visions steht wieder an! Das Event findet dieses Jahr am Freitag, 16. November und am Samstag, 17. November in Esch-Belval statt. Du willst das Event auf keinen Fall verpassen? Dann mache mit bei unserem Gewinnspiel.

L'essentiel verlost 2x2 «Festival Tickets» für die Konzerte!

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort SONIC und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

(L'essentiel)