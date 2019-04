Das «Out Of The Crowd»-​​Festival ist zurück

L’essentiel verlost 2 Eintrittskarten zum Festival «Out Of The Crowd Festival 2019» am Samstag, 27. April, in der Kulturfabrik Esch-sur-Alzette.

Das Line-Up kommt aus allen Ecken der Welt: Beak (UK) , Built To Spill (USA), Peter Kernel (CH), The Murder Capital (IRL), Say Sue Me (KOR), Klein (LU) und viele mehr...

Schicke eine SMS mit dem Kennwort OUT und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 24. April.

(L'essentiel)