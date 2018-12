Sichere Dir Tickets für das Konzert von RIN!

Artikel per Mail weiterempfehlen

RIN wird als Sohn bosnisch-herzegowinischer Eltern in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg geboren. Seine musikalische Inspiration reicht von 50 Cent bis Frank Ocean bis hin zu düsteren Klängen, angehaucht aus dem ehemaligen Jugoslawien. Am 12. Januar besucht er das Großherzogtum. Seid dabei, wenn RIN das Atelier auf den Kopf stellt!

L'essentiel verlost 5x2 Tickets für das Konzert, am 12. Januar!

Wie macht man mit?

Ganz einfach! Klicke auf den Link und fülle das Formular aus:

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Die Verlosung ist am 04. Januar.

(L'essentiel)