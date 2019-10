Die International Motor Show kehrt zurück

Die International Motor Show in der Luxexpo The Box startet am Freitag, den 15. November und läuft bis Sonntag, den 17. November. Die Türen sind am Freitag ab 13 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Um Eintrittskarten zu gewinnen, senden Sie MOTORSHOW und Ihre Kontaktdaten per SMS an 64646 (€1 pro SMS + Versendungskosten Ihres Providers - Service nur über eine luxemburgische Mobilfunknummer verfügbar) oder nehmen Sie kostenlos über das Formular auf unserer Website teil.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Einsendeschluss ist der 12. November 2019.

(L'essentiel)