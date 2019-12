Das «Golden Ticket» ist aufgetaucht!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wir haben einen Gewinner! Das «Golden Ticket» wurde am Dienstagmorgen in unserer Zeitung versteckt und von Jeff M. gefunden. Der Glückspilz meldete sich kurz danach telefonisch in der Redaktion. Der Gewinner bekommt eine Monatsmiete*. Diese wird von L'essentiel und dem Immobilienportal vivi.lu bezahlt. Eine schöne Bescherung zu Weihnachten.

Herzlichen Glückwunsch!

*in Höhe von maximal 2250 Euro