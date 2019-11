Die Magie von Weihnachten wird Sie verzaubern

Anlässlich der «Ladies at The Movies»-Reihe von Kinepolis Luxemburg verlost «L'essentiel» zwei Tickets für den Film «Last Christmas» mit Emilia Clarke! Der Film wird am Dienstag, den 3. Dezember in Kinepolis Kirchberg und Mittwoch, den 4. Dezember in Kinepolis Belval gezeigt.

Schicke eine SMS mit dem Kennwort LASTBEL und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 25. November.