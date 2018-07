Gewinnen Sie Gutscheine für die «Ladies' Night»

L'essentiel verlost 5x2 Eintrittskarten für die «Ladies' Night : Mamma Mia! Here we go again»! Das Event findet am 17. Juli im Kinepolis Kirchberg statt. Ab ab 18.30 Uhr geht es mit einem Glas Prosecco los, danach flimmert «Mamma Mia! Here we go again» über die Leinwand.

Um die begehrten Tickets für Dich und Deine beste Freundin zu ergattern, schicke MAMMA gefolgt von Deinen Kontaktdaten per SMS an 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Dienst ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Auslosung ist am 6. Juli 2018

(L'essentiel)