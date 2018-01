Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel verlost zehn Eintrittskarten für «Burger, Beer and Blockbuster».

Am Freitag, den 19. Januar, um 19.30 Uhr wird der Blockbuster «Commuter» auf der großen Leinwand des Kinépolis Kirchberg abgespielt. Im Kinépolis Belval läuft zur selben Zeit «24 hours to live».

In beiden Kinos wird ab 18.30 Uhr der Feierabend mit einem kühlen Bier eingeläutet. Dieses Event ist nur für Männer reserviert.

Um die begehrten Tickets zu ergattern, schicken Sie KIRCH oder BELV, gefolgt von Ihren Kontaktdaten per SMS an 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Dienst ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicken Sie auf diesen Link:

Die Auslosung findet am 16. Januar 2018 statt.

(e.s.)