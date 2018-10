Entdecke die «Live Cooking Experience»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«L'essentiel» bietet 1x1 Tisch für 6 Personen am Abend des «Chef's Seasons - Live Cooking Experience», der am Freitag 19. Oktober, um 20 Uhr im «Knokke Out» stattfindet. Chefkoch Fabrice Salvador, vom Sternenrestaurant La Cristallerie, wird in «Live-Cooking» eine Neuinterpretation des Catering-Konzeptes anbieten.

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort COOKING und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 12. Oktober.

(L'essentiel)