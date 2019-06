Slash live in der Rockhal erleben!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der amerikanische Rocker kommt mit Myles Kennedy & The Conspirators nach Luxemburg. Sie werden am 25. Juni in der Rockhal auftreten. Du willst die Künstler unbedingt live erleben? Dann mache mit bei unserem Gewinnspiel.

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort SLASH und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 21. Juni.

