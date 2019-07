«Der König der Löwen» ist endlich im Kino!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Endlich! Am 17. Juli läuft die lang erwartete Neuanpassung des globalen Phänomens «Der König der Löwen» im Kinepolis Kirchberg an. Gewinne Deine Tickets, um den Film an Tag und Uhrzeit Deiner Wahl anschauen zu gehen.

L'essentiel verlost 3x2 Tickets für den Film!

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort KIRCHBERG und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 12. Juli.

L’essentiel offre à 3 personnes 2 entrées pour aller visionner la nouvelle adaptation tant attendue du phénomène mondial: «Le Roi Lion», qui sortira le mercredi 17 juillet prochain au Kinepolis Kirchberg (date et séance libre).

Pour gagner, envoie KIRCHBERG suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 12/07/2019

(L'essentiel)