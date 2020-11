Füll Deinen Einkaufswagen für einen guten Zweck

Der Kleeschen steht vor der Tür: L'essentiel und Cactus haben sich deshalb ein ganz besonderes Gewinnspiel ausgedacht. Staubt einen Einkaufswagen voll mit Geschenken ab und tut dabei etwas für den guten Zweck. Die drei Finalisten dürfen sich dann in der Spielwarenabteilung* von Cactus austoben und alles in ihre Wagen packen, was sie innerhalb einer Minute schaffen. Damit auch andere an eurem Glück teilhaben können, wird Cactus den Gesamtwert der drei Einkaufswagen an UNICEF spenden.

Die Glückliche oder den Glücklichen ermitteln wir in drei Schritten. Zeigt uns im ersten Schritt eure Kreativität! Bastelt, oder malt mit euren Kindern das schönste Boxemännchen und schickt uns das Ergebnis als Foto oder als Video an: saintnicolas@lessentiel.lu. Einsendeschluss ist der 19. November. Vergesst dabei bitte nicht dazuzuschreiben, wer das Kunstwerk geschaffen hat (vollständiger Name, die Post-Adresse und Telefonnummer sowie der vollständige Name und das Alter des Kindes).

Zehn Teilnehmer in Runde zwei

Unter den Einsendungen werden Cactus und L’essentiel die zehn schönsten Boxemännchercher küren. Diese Teilnehmer werden am 20. November benachrichtigt. Sie müssen dann in der zweiten Runde einen Boxemännchen backen und dazu ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte schreiben. In dem Gedicht wollen wir von euch hören, welche Wünsche ihr an eine bessere Welt habt und warum ihr bedürftigen Menschen helfen wollt. Schickt uns bitte ein paar schöne Fotos beziehungsweise ein kurzes Video, um eure Kreationen (Kuchen und Gedicht/Kurzgeschichte) zu präsentieren. Diese können ab dem 23. November und bis spätestens zum 2. Dezember per E-Mail an saintnicolas@lessentiel.lu geschickt werden.

Die Fotos und Videos veröffentlichen wir auf dem Instagram-Account von L'essentiel. Die Nutzer können dann bis zum 9. Dezember abstimmen, welcher Boxemännchen und welches Gedicht für sie das schönste ist. Die Kreation mit den meisten Likes bei Instagram erhält den Publikumspreis. Cactus und L’essentiel küren ebenfalls jeweils einen Gewinner.

Alle Gewinner werden von uns am 10. Dezember benachrichtigt und dürfen am 12. Dezember bei Cactus unter Beweis stellen, wie schnell sie ihren eigenen Einkaufswagen füllen können.

Los geht's mit dem Zeichnen, Malen und Backen! Wir sind gespannt auf eure Kreationen, die dazu beitragen werden, Kinder glücklich zu machen. Eine Vorlage für ein Boxemännchen findet ihr übrigens in der Printausgabe von L'essentiel am 9. November, oder in der E-Paper-Ausgabe.

*traditionelle Spielwarenabteilung, ausgenommen Videospiele und Spielkonsolen

