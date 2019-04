Mumford & Sons kommen erneut nach Luxemburg

Am Mittwoch, 8. Mai 2019, wird die britische Folk-Band Mumford & Sons wieder einmal ihre Hits in der Rockhal zum Besten geben. L’essentiel verlost 2 Eintrittskarten zum Konzert in Esch-sur-Alzette.

Bereits im Juni 2012 waren die Londoner zu Gast im Großherzogtum. Damals rockten sie mit Hits wie «Little Lion Man» oder «I Will Wait» die «Rock-A-Field»-Bühne. Im Frühjahr 2013 knüpfte die Erfolgsband dann beim Konzert in der Rockhal vor 6000 Menschen an das bombastische Erlebnis an.

Die Verlosung ist am 28. April.