Tickets für die Knallerpartie von F91 gegen Milan

Ihr wollt bei einem Stück luxemburgischer Sportgeschichte dabei sein? L’essentiel verlost 2x2 Eintritte für das Spiel F91 Düdelingen gegen den AC Mailand in der Europa League. Die Partie findet am kommenden Donnerstag, den 20. September, im Stade Josy Barthel in der Hauptstadt statt.

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort F91 und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 18. September.

(L'essentiel)