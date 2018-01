Gewinnen Sie Gutscheine für die «Obscure Night»

L'essentiel verlost 6x2 Eintrittskarten für die Obscure Night!

Am 10. Januar um 19.30 Uhr, flimmert «Insidious : The Last Key» über die Leinwand des Kinepolis Kirchberg.

Um die begehrten Tickets zu ergattern, schicken Sie KEY gefolgt von Ihren Kontaktdaten per SMS an 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Dienst ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicken Sie auf diesen Link:

Die Auslosung ist am 05. Januar 2018

(e.s.)