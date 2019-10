Einzigartige Doku: Lost in the 80s

Gewinnen Sie mit L'essentiel 5 Mal 2 Tickets für die Vorpremieren-Vorstellung der Dokumentation «Lost in the 80s» des luxemburgischen Regisseurs Andy Bausch, am Dienstag, den 8. Oktober, in Kinepolis Kirchberg.

Tauchen Sie mit den beiden fiktiven Hauptcharakteren ein, in das Großherzogtum der 80er Jahre. Die Geschichte zeichnet ein detailliertes Porträt des Lebens in Luxemburg vor mehr als 30 Jahren.

Schicke eine SMS mit dem Kennwort Lost und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Teilnahmeschluss: 04. Oktober 2019