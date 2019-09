Gewinne eine Fortnite PS4-​​Konsole!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 28. und 29. September 2019 findet in der Luxexpo The Box die Gaming Xperience (LGX) statt. Zu diesem Anlass verschenkt L’essentiel einer Person, eine Fortnite PS4-Konsole.

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort LGX und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Die Verlosung ist am 23. September