«L'essentiel» Fun day: Ab in den Europa-​​Park!

Das Ende des Schuljahrs rückt näher und zu diesem Anlass hat L'essentiel beschlossen, am Freitag, den 12. Juli, einen ganzen Bus in den Europa-Park zu schicken, um den Beginn der Sommerferien zu feiern. Bist du volljährig und willst mit drei deiner Freunde in den berühmten Vergnügungspark für einen Tag voller Wahnsinn fahren?

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort FUNDAY und Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Die Verlosung ist am 1. Juli.

