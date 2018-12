Star Wars «A New Hope» live erleben!

Artikel per Mail weiterempfehlen

L’essentiel verlost 5x2 Eintritte zum Star Wars «A New Hope»-Konzert, am Donnerstag 6. Juni 2019, ab 18 Uhr in der Rockhal.

Wie macht man mit?

Schicke eine SMS mit dem Kennwort WARS sowie Deine Kontaktdaten per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich.

Oder klicke auf diesen Link:

Die Verlosung ist am 04. Januar.

(L'essentiel)