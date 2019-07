Auchan sucht nach «Talents d'Or»!

Glaubst du, ein besonderes Talent zu haben und möchtest du deine Leidenschaft mit dem Rest des Großherzogtums teilen? Dann ist das jetzt deine Chance! Auchan organisiert seine allererste Ausgabe der «Talents d'Or» und lädt dich dazu ein, ein Bewerbungsformular auf auchan.lu auszufüllen und einzusenden.

Die ausgewählten Künstler werden am 20. Julo oder 7. September in der Arena von Auchan Cloche d'Or live auftreten. Eine Jury wird dort die Besten auswählen, die anschließend am 12. Oktober am großen Finale teilnehmen werden.

Allen viel Glück!