Lichtkünstler lassen Knokke-​​Heist erstrahlen

Die dritte Ausgabe des Lichtkunstfestival «Light ART» rückt Knokke-Heist in diesem Jahr vom 5. Dezember bis zum 3. Januar ins Rampenlicht. Inspiriert von den von den großen Meistern der Kunst – von Keith Haring bis van Gogh – zaubern die Lichtkünstler eine ganz besondere Atmosphäre in die belgische Kunstmetropole. Auf dem Parcours durch die Stadt verschmelzen so Lichtkunst und Einkaufserlebnis zum perfekten Weihnachtseinkauf. Den Startpunkt bestimmen Sie dabei selbst, so dass ein sicherer Besucherstrom immer gewährleistet ist.

Meister der Kunst

In diesem Jahr trägt das Lichtkunstfestival zum ersten Mal den Namen «Light ART». Knokke-Heist hat auf Künstler, Architekten, Bildhauer und Maler schon immer eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. An den überraschendsten Orten finden Sie Kunst. Außerdem gibt es im Umkreis von einem Quadratkilometer mehr als 85 Galerien. Light ART fügt sich perfekt ein in diese kreative Atmosphäre und setzt dem ganzen mit mindestens acht Lichtkunstwerken die leuchtende Krone auf. Man spürt in jedem Kunstwerk die Einflüsse der großen Kunstströmungen und entdeckt schnell die Anspielungen auf einige weltberühmte Künstler.

Kinderparcours

Auch für die Jüngsten wurde ein toller und lehrreicher Parcours entwickelt. Sie können spielerisch die größten Künstler aller Zeiten kennenlernen. Die Kunstwerke regen die Phantasie an und sorgen für zusätzliche Magie während des Spaziergangs.

Instagram-Route

Auch vor Sonnenuntergang gibt es in Knokke-Heist einige Schätze zu entdecken. Letzten Sommer war die Instagram-Route ein echter Hit, und jetzt erhielt die Route ein Winter-Update. Beginnen Sie Ihren Spaziergang früh genug und schießen Sie unterwegs umwerfende Fotos an den verschiedenen instagrammable Orten. Abends können Sie Ihren Instagram-Feed um funkelnde Fotos der Lichtkunstwerke ergänzen.

Knokke-Heist liegt die Sicherheit und Gesundheit seiner Besucher besonders am Herzen. Selbstverständlich wird alles immer im Rahmen der Möglichkeiten organisiert, die die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Maßnahmen zulassen.

Weitere Information gibt's auf lightart.be und auf myknokke-heist.be.