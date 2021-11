Schon ab 50 Euro ist es möglich Steuern zu sparen!

Mit dem Abschluss einer Rentenversicherung schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe! Zum einen bauen Sie zusätzliches Vorsorgekapital auf und zum anderen profitieren Sie von vorteilhaften Steuerabzügen.

«Im Ruhestand sind unsere Bedürfnisse anders, aber wir machen trotzdem Pläne! Die Versicherungsprodukte zur Altersvorsorge ermöglichen es, eine zusätzliche Rente vorzubereiten und dabei sofort von einem attraktiven Steuervorteil zu profitieren», erklärt Filipe Carneiro, Leiter des lokalen Vertriebs bei Bâloise Assurances.

Unabhängig von unserem Alter kommen wir in den Genuss eines Steuerabzugs von 3200 Euro. Und zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand gibt es mehrere Möglichkeiten: die vollständige Auszahlung des Kapitals, eine lebenslange Rente oder aber eine Zwischenlösung, die beides kombiniert. Neben diesem Steuervorteil ist diese Art von Produkt sehr flexibel. «Je nach Anlegerprofil kann er/sie sein Erspartes in einen Teilfonds mit garantiertem Zinssatz, in Investmentfonds wie z. B. sozial verantwortliche Fonds oder in eine Kombination aus beidem investieren. Und das schon ab 50 Euro pro Monat», fügt Pierre Dubru, Leiter der Entwicklungsabteilung für Lebensversicherungen, hinzu.

«Grenzgänger profitieren von den gleichen Steuervorteilen»

Lassen Sie uns das an einem konkreten Beispiel veranschaulichen. Jenny, 40 Jahre alt, hat ein zu versteuerndes Einkommen von 75.000 Euro. Sie beschließt, 3200 Euro pro Jahr in eine Rentenversicherung einzuzahlen und plant, mit 65 Jahren in Ruhestand zu gehen. Von Natur aus vorsichtig, aber mit einem Anlagehorizont von 25 Jahren, entscheidet sie sich für einen Fonds mit einer moderaten Anlagestrategie. Im Alter von 65 Jahren wird sie über ein zusätzliches Rentenkapital von fast 110.000 Euro verfügen, nachdem sie jedes Jahr 1335 Euro an Steuern gespart hat.

«Grenzgänger profitieren von den gleichen Steuervorteilen wie in Luxemburg ansässige Steuerzahler, solange sie ihre Steuererklärung in Luxemburg abgeben», so Filipe Carneiro weiter.

«Mehrere Möglichkeiten, Ihre Steuererklärung zu optimieren»

Selbstständig Erwerbstätige mit Wohnsitz in Luxemburg können die Rentenversicherung auch mit einem anderen Produkt, dem Zusatzrentensystem für Selbstständige, kombinieren. Diese Lösung bietet ein Kapital zum Zeitpunkt des Ruhestands, eine Rente bei Arbeitsunfähigkeit sowie eine Todesfallleistung zum Schutz der Familie... In diesem Fall ist die Besteuerung noch interessanter, da die eingezahlten Beträge bis zu 20 Prozent des jährlichen Nettoeinkommens abzugsfähig sind, und zwar ohne Obergrenze.

«Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Steuererklärung zu optimieren. Was den Unterschied ausmacht, ist die Beratung, die Begleitung des Kunden in den verschiedenen Phasen seines Lebens... Sich in die Lage des anderen zu versetzen, ist in unserem Beruf unerlässlich», erklärt Pierre Dubru abschließend.