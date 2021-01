Die smarte Art ein Auto zu kaufen

Die Digitalisierung im Automobilsektor schreitet seit Jahren stetig voran. Das gilt besonders für den Verkauf, aber auch den Kundendienst. «Die Art und Weise wie man sich über Fahrzeuge informiert, hat sich komplett verändert. Die Hersteller setzen verstärkt auf das Internet, was Kunden erlaubt, sich nicht nur von Zuhause, sondern quasi von überall aus umfassend zu informieren», unterstreicht Philippe Mersch, Vorsitzender der «Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité» (FEDAMO).

Vertrauen ist wichtig

Für den FEDAMO-Chef bleibt aber nach wie vor der direkte Kontakt mit dem Kunden ein wichtiges und entscheidendes Element beim Fahrzeugkauf. „Dieser Kontakt ist im Grunde durch nichts zu ersetzen. Es handelt sich um ein Vertrauensverhältnis, das aufgebaut wird und nach dem Kauf weiter Bestand haben soll“, so Mersch. Kevin Colas, Marketingverantwortlicher von Autopolis, fügt diesem hinzu, dass immer mehr Kunden mit einer mehr oder weniger konkreten Vorstellung in den Showroom kommen. «Viele Informationen sind online verfügbar und ermöglichen es dem Kunden, sich zu informieren und zu vergleichen. Das bedeutet, dass bereits vor dem Eintreffen im Showroom Vorentscheidungen getroffen wurden. Gemeinsam mit unseren Verkaufsspezialisten geht es dann darum, den Kunden bestmöglich in Bezug auf seine Bedürfnisse zu beraten und das Fahrzeug in der Realität zu entdecken: Probefahrt, Anfassen, etc.» sagt Colas, für den das Know-how im Autohaus ein absoluter Mehrwert ist.

Als die herausragende Neuerung der digitalen Autowelt der letzten Jahre sieht er die Entwicklung des Online-Car-Konfigurators, wie ihn die meisten Marken im Netz anbieten. Dieses Tool erlaubt es dem potentiellen Kunden, sein Fahrzeug mit allen technischen Details und anderen Optionen bequem am Computerschirm oder auf seinem Tablet bzw. Smartphone zusammenzustellen. «Von dieser Möglichkeit profitieren immer mehr Kunden und das unabhängig ihres Alters», so Philippe Mersch.

Festival 2021 wird digitaler sein

Das Internet gewinnt natürlich zu Corona-Zeiten zusätzlich eine noch stärkere Bedeutung. Dessen sind sich die Autohändler vollends bewusst und setzen daher verstärkt auf digitale Möglichkeiten. Natürlich auch was den direkten Kontakt zwischen Verkäufer und Kunden angeht. «Wir bieten virtuelle Termine und Chats an und möchten unsere Kunden so früh wie möglich direkt beraten und informieren können», so der FEDAMO-Vorsitzende. Und, wie er sagt, bestehe bei den Leuten durchaus die Bereitschaft, ja sogar der Wunsch solch neue Wege der Kommunikation zu gehen. In den Augen von Marketingfachmann Kevin Colas hat dies auch damit zu tun, dass im Laufe der Pandemie Videokonferenzen sich in der Gesellschaft, besonders im Berufsleben sozial etabliert haben.

«Die Menschen haben sich an diese neue Form der Kommunikation schnell gewöhnt und beherrschen mittlerweile auch die verschiedenste Anwendungen. Das macht es uns leichter», meint Colas. Er und der FEDAMO-Vorsitzende gehen in diesem Zusammenhang auch davon aus, dass das Autofestival 2021 ganz sicher digitaler werden wird. «Weil die technischen Rahmenbedingungen es möglich machen, die Händler sich entsprechend vorbereitet haben und die Akzeptanz der Kunden besteht», so die beiden Kenner der hiesigen Autobranche.

Immer vernetzter

Wer von Digitalisierung in der Automobilbranche spricht, denkt natürlich unweigerlich auch an den Kundendienst nach dem Verkauf. Hier entwickeln Hersteller und Händler immer neue Konzepte, die den Verbrauchern das Leben einfacher machen sollen. Kevin Colas nennt das Beispiel des «direkten Werkstatt-Feedbacks». Bei dieser Anwendung kann der Mechaniker während einer Reparatur direkt mit dem Kunden in Verbindung treten, ihm sozusagen am lebenden Objekt in Bild und Ton erklären, was am Fahrzeug gemacht werden muss und was es kosten wird. «Dies ist ein Plus an Transparenz und schafft Vertrauen», so Colas. Weitere digitale Anwendungen im Interesse der Verbraucher betreffen beispielsweise Terminabsprachen mit dem Kundendienst oder der Buchhaltung.

Die Digitalisierung der Autobranche findet jedoch vor allem auch direkt im Auto statt. Stichwort Konnektivität: eine ganze Reihe technisch aufwendiger Lösungen gehören mittlerweile zu einem neuen Fahrzeug einfach dazu. «Das unabhängig von der Preisklasse», wie Philippe Mersch unterstreicht. Konnektivität habe nichts mit Luxus zu tun. Mittlerweile stelle man eine generelle Tendenz zur Vernetzung der Fahrzeuge fest. Dies was Telekommunikation und Ortung anbelangt, aber auch das Zusammenspiel mit dem Autohaus im Bereich Kundendienst. Nicht zu vergessen die modernen Apps zur Anbindung an neue Verkehrsleitkonzepte, wie sie für sogenannte Smart-Cities entwickelt werden.