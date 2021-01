Autofestival: ein Event «made in Luxembourg»

Es ist Autofestival – seit mittlerweile 57 Jahren gibt es das Event, das den Jahresbeginn im Großherzogtum prägt. Luxemburg ist eine Autonation, auch wenn im Land keine Fahrzeuge hergestellt werden, sind viele Einwohner autobegeistert. Der Weg in eine Garage oder in gleich mehrere Showrooms hat in vielen Familien Tradition.

«Das Autofestival ist seit jeher die Gelegenheit par excellence, sich über neue technische Trends und Errungenschaft in der Automobilindustrie zu informieren», erklärt Philippe Mersch, Vorsitzender der Fédération des distributeurs d’automobiles et de la mobilité (FEDAMO).

Natürlich steht das Festival hauptsächlich im Zeichen des Verkaufs von Autos. Und Zahlen belegen die Bedeutung des Events: bis zu 30 Prozent des gesamten Verkaufs wird erfahrungsgemäß in den Monaten Januar und Februar getätigt. Für kleinere Garagen ist das Festival oft der Zeitraum, in dem ein wesentlicher Teil des gesamten Jahresverkaufs erfolgt.

Warum ein Festival am Anfang des Jahres? Die Antwort ist einfach: der Termin knüpft normalerweise nahtlos an den belgischen Autosalon an, der - außer in diesem Jahr - Mitte Januar stattfindet. Der Link mit Belgien kommt daher, dass in etwa 70 Prozent aller in Luxemburg verkauften Wagen über Belgien importiert werden. Hinzu kommt der ideal gelegene Zeitpunkt: Das Auto wird im Winter bestellt und dann ein paar Monate später bei schönem Wetter ausgeliefert.

Beim Autofestival lassen sich immer neue Trends erkennen. «Das geht klar in Richtung elektrifizierter Wagen», so Philippe Mersch. Sei es bei vollelektrischen Autos, beim Hybridantrieb oder in der Sparte der Plug-in-Hybrids, die Verkaufszahlen nehmen stetig zu. «Wir stellen auch immer wieder fest, dass die Motorleistung eine wichtige Rolle spielt. Fahren muss Spaß machen, dazu gehört eben auch für viele Kunden ein kraftvoller Antrieb», unterstreicht der FEDAMO-Vorsitzende verbunden mit dem Hinweis, dass Sicherheits- und Konfortaspekte bei der Kaufentscheidung ausschlaggebend sind.

Um die wirtschaftliche Bedeutung des Automobilsektors in Luxemburg zu untermauern nur diese Eckzahlen: 5000 Beschäftigte und ein rein auf den Verkauf bezogener Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Wurden 2019 noch 55.000 Neuwagen registriert rechnet der Sektor jedoch für 2020 mit einem Rückgang von bis zu 12.000 Einheiten. «Die Pandemie geht nicht spurlos an uns vorbei», sagt Philippe Mersch und weist in eben diesem Zusammenhang auf das Sanitärkonzept hin, das eigens für das Festival ausgearbeitet worden ist. Ziel ist es, in schwierigen Zeiten ein Stück Normalität zu erhalten. «Wir setzen auf Abstand und Hygiene und möchten Terminvereinbarungen fördern», so der FEDAMO-Präsident.