Muzzolini stellt sein neues BMW-​​Autohaus vor

Myriam Muzzolini entschied sich für das Gewerbegebiet «Um Monkeler», um das neue Autohaus zu errichten und so einen neuen Meilenstein in der langen Geschichte der Familie Muzzolini zu setzen, eine Story, die der Leidenschaft und der automobilen Exzellenz gewidmet ist. Das alte Autohaus, dessen Räumlichkeiten zu klein geworden waren, wurde nun im Gewerbegebiet «Um Monkeler» durch ein neues Gebäude mit zeitgenössischer Architektur ersetzt, mit mehr Platz und Raum, um den Wünschen der BMW-Kunden besser gerecht zu werden. Das breite Publikum wird im neuen Autohaus und anlässlich des Tages der offenen Tür nicht nur die neuen Modelle der Marke, sondern auch, auf zwei Stockwerken, symbolträchtige Modelle der Marke BMW, exklusiv in Luxemburg, für die Einweihung des neuen Autohauses bewundern können: von außergewöhnlichen Klassikern bis hin zu Nostalgie der wertvollen Oldtimer, vom ultra-sportlichen Fahren bis zur revolutionären BMW Zukunftstechnologie, vom Renngeist von damals bis zum ultimativen Luxus der Bayerischen Motoren Werke.

Der Tag der offenen Tür wird eine exzellente Gelegenheit sein, das gesamte Team des Muzzolini-Autohauses zu treffen, das weiterhin seine Kunden mit hervorragendem Service verwöhnen wird. Dabei werden die Besucher auch die 9000 m2 große Infrastruktur mit den neuesten Technologien entdecken, die für Wartung und Verkauf von BMW Modelle nötig sind. Der Name Muzzolini, der stark im Automobilsektor in der Minettegegend, der Grenzregion und darüber hinaus verwurzelt ist, hat einen neuen Automobiltempel erschaffen, in dem der Service, die Technologie und die Kundenberatung neue Akzente setzen werden.

Tag der offenen Tür am 28. und 29. September 2018 an neuer Adresse:

BMW Muzzolini, 5, rue Romain Fandel, Gewerbegebiet «Um Monkeler».