Überweisungen in Echtzeit – eine Innovation der BIL

Eine Hightech-Bank

Die digitale Revolution: Manche sprechen darüber, andere aber leben sie, entwickeln sie weiter und bieten ihren Kunden innovative, auf neuartige Technologien gestützte Lösungen. Solche Fortschritte machen allen den Alltag leichter und bescheren der Wirtschaft einen Geschäfts- und Vertrauenszuwachs.

Die BIL hat sich entschieden, zu diesen Unternehmen gehören zu wollen. Nach ihrem Online-Banking-Service (BILnet) und ihrem Mobile-Banking-Service (BILnet Mobile) kommt jetzt mit Instant Payment die Möglichkeit, Überweisungen in Echtzeit durchzuführen. Die BIL ist das erste Finanzinstitut im Großherzogtum Luxemburg, das seinen Kunden diese Funktion anbietet. Damit bietet die BIL ihren Kunden einen weiteren Vorteil, der sich in ihr Angebot an einfachen, praktischen und sicheren digitalen Dienstleistungen einreiht, die sie speziell für die vielfältigen Anforderungen ihrer Kunden konzipiert hat.

Ein Partnernetzwerk

Eine Voraussetzung für Echtzeitüberweisungen ist allerdings, dass die betreffenden Bankkonten diese Funktion unterstützen. Die BIL ist Teil des Netzes der Europäischen Zentralbank (Target Instant Payment Settlement): Alle europäischen Banken, die an diesem Service teilnehmen, können eine Echtzeitüberweisungen in Auftrag geben oder empfangen. Und um ihren Kunden noch mehr entgegen zu kommen, erweitert die BIL ab dem 26. November ihr Potenzial, indem sie sich dem RT1-Netz anschließt. Das bedeutet, dass ab dann noch mehr Banken hinzukommen, auf deren Konten Echtzeitüberweisungen erfolgen können.

Kinderleichte Funktionsweise

Die Funktionsweise ist wirklich sehr einfach. Für Kunden laufen Echtzeitüberweisungen ähnlich wie klassische Überweisungen über BILnet (am PC oder über ein Mobilgerät) ab. Der Kunde muss beim Eingeben der Überweisungsdaten (und insbesondere der Angaben zum Empfängerkonto) nur ein zusätzliches Kästchen ankreuzen, und BILnet stellt dann automatisch fest, ob Echtzeitüberweisungen auf dieses Konto möglich sind. Ist dies der Fall, wird die Zahlung innerhalb von weniger als zehn Sekunden dem Konto des Empfängers gutgeschrieben und dieser kann umgehend über das Geld verfügen.

Ein Vorteil für Privat- wie für Geschäftskunden

Echtzeitüberweisungen haben sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden eine Menge Vorteile. Im Alltag bietet dies z. B. Eltern die Möglichkeit, einem im Ausland studierenden Kind umgehend Geld auf sein Konto zukommen zu lassen oder Rechnungen sofort zu bezahlen. Geschäftskunden der BIL profitieren von einer vereinfachten Barmittelverwaltung (Verfügbarkeit der Gelder) und einem optimierten Cashflow, wenn Überweisungen umgehend erfolgen statt, wie bisher, mitunter mehrere Tage in Anspruch zu nehmen.

Eine echte Revolution

Die Überweisung von Geldern innerhalb weniger Sekunden innerhalb Europas rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche ist eine weitere technologische Spitzenleistung und erlaubt es der BIL, ihren Kunden eine innovative Lösung bereitzustellen. Dank der perfekten Zusammenarbeit der Projektteams der BIL und der Teams der luxemburgischen Zentralbank haben wir das ehrgeizige Ziel erreicht, als erste Bank unseren Kunden Echtzeitüberweisungen in Europa anzubieten.

Eine besondere Bedeutung hat diese Einführung für den Finanzplatz Luxemburg, denn sie unterstreicht die Vorreiterrolle des Großherzogtums Luxemburg bei Innovationen im Zahlungsbereich. Entsprechend wäre es für die BIL ein großer Grund zur Freude, wenn auch andere luxemburgische Akteure Echtzeitüberweisungen anbieten könnten, denn dies würde Verbrauchern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen.

Ständiger Vorreiter

Überweisungen sind eine alltägliche Angelegenheit, und in einer Welt, in der alles immer schneller wird, werden Unmittelbarkeit, Reibungslosigkeit und das Entfallen räumlicher Grenzen zur Norm. Mit der BIL können Sie zahlen, wann und wo Sie wollen, und dies in Sekundenschnelle und völlig sicher!

Das Aufkommen neuer Akteure auf den Markt für Zahlungsdienstleistungen und die Vielzahl an neuartigen Technologien schaffen für die BIL Gelegenheiten, um ihr Bestreben unter Beweis zu stellen, den Kunden innovative und sichere Lösungen bereitzustellen. So führte die BIL im Dezember 2019 eine Zahlungslösung für Tankstellen ein, mit deren Hilfe Kunden nicht mehr zur Kasse gehen müssen, um Ihre Tankrechnung zu bezahlen. Seit Anfang dieses Jahres steht auch der Bezahldienst Apple Pay zur Verfügung, der unser Angebot ergänzt. Und nun können wir mit einem weiteren Trumpf aufwarten: Echtzeitüberweisungen.

Wie bereits gesagt: Wenn man jung und modern ist, dann das ganze Leben lang. Selbst dann, wenn man schon seit 1856 da ist!