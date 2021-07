Ihre Reiseversicherung ist jetzt digital!

Die erste digitale Reiseversicherung

Nach einem mehr als schwierigen und anstrengenden Jahr ist das Ende des Tunnels endlich in Sicht und die Ferien stehen vor der Tür! Das Reisen ist für manche Menschen heute zu einer Notwendigkeit geworden und gerade deshalb ist es besser, gut geschützt zu sein, um unvorhergesehene Ereignisse und Komplikationen zu vermeiden…

Urlauber beruhigen und ihnen bei der Planung helfen: genau deshalb haben sich ACL und Bâloise Assurances zusammengetan und die ACL Travel Insurance by Bâloise ins Leben gerufen. Diese Versicherung wurde entwickelt, um ACL-Mitgliedern einen preislich attraktiven und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Versicherungsschutz zu bieten. Mitglieder können diese Versicherung jederzeit abschließen, entweder punktuell oder jährlich, und können ebenfalls zwischen einer Reiserücktrittsversicherung und einer Reisegepäckversicherung wählen.

Das Wissen von ACL über seine Mitglieder und deren Bedürfnisse, zusammen mit dem Versicherungs- und Innovations-Know-how der Bâloise, hat diesen neuen Service möglich gemacht. Eine innovative Versicherung für ACL-Mitglieder, die von einem praktischen, flexiblen und qualitativ hochwertigen Produkt profitieren. Als anerkannter Experte für digitale Transformation verfügt Bâloise über exzellentes Know-how in diesem Bereich und entwickelt seine digitale Revolution durch sein Kundenportal, seine App und sein E-Commerce-Angebot kontinuierlich weiter.

Umfassende Abdeckung

Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität sind die Schlüsselwörter, mit denen die Bâloise diese digitale Versicherung geschaffen hat. Ihr Mehrwert? Sie bietet ein neues Versicherungserlebnis dank des Online-Abschlusses auf der ACL-Website in nur wenigen Klicks: in nur drei Minuten zu Ihrer neuen Versicherung! Der Kunde erhält seinen Versicherungsschein sofort im PDF-Format. Schnell und effizient. Obwohl die ACL Travel Insurance by Bâloise auch online verfügbar ist, können die Mitglieder natürlich auch weiterhin ihre Versicherung direkt mit ihrem ACL-Berater abschließen.

Was das Thema Schadenmeldungen angeht, können die Versicherten ganz einfach das editierbare Dokument auf der Startseite ausfüllen. ACL-Mitglieder können eine Reiserücktritts- und/oder Reisegepäckversicherung abschließen, entweder einmalig (für eine Reise) oder jährlich (für alle Reisen im Laufe des Jahres).

Die Reiserücktrittsversicherung deckt Versicherungsnehmer im Falle einer Stornierung oder Unterbrechung der Reise aufgrund von Krankheit – einschließlich Covid19 – aber auch viele andere Eventualitäten bis zu 50.000 Euro ab. Die Reisegepäckversicherung deckt den Verlust von Koffern, aber auch von Kameras und Sportgeräten bis zu 3.500 Euro auf Reisen ab. Es ist auch möglich, bis zu acht Personen im Vertrag zu versichern.

Entscheiden Sie sich diesen Sommer bei Ihren Reisen für Gelassenheit und verreisen Sie gut versichert.

Entdecken Sie die ACL Travel Insurance by Bâloise auf https://assurances.acl.lu/products/travel