Ein Wochenende in Knokke-​​Heist

Weltpremiere

Die jährliche Fotoausstellung des Kulturzentrums Knokke-Heist präsentiert zwischen 27. September 2020 und 10. Januar 2021 kultige Porträtfotografie und Modekultur von Anton Corbijn. Mit MOØDe zeigt der renommierte Fotograf und Filmemacher Bilder aus seinem umfassenden Oeuvre. Dabei ertastet er das Crossover zwischen der Fotokunst und der Welt der Mode, wobei die Begriffe «Mood» und «Mode» im weitesten Sinne berührt werden.

Corbijns Porträts von Kate Moss, Alexander McQueen und Naomi Campbell haben Kultstatus erlangt. Als Art Director von Depeche Mode und durch seine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit international bekannten Musikern und Bands wie beispielsweise U2 hat er unseren Blick auf ein wichtiges Stück zeitgenössischer Kultur geprägt.

Wie Corbijn versteht auch Knokke-Heist es, Kunst, Mode und guten Geschmack miteinander zu verflechten. Dieses kunstsinnige belgische Seebad ist daher der ideale Ort für die Weltpremiere von MOØDe. Die Ausstellung mit fast 200 Werken, von denen viele zum allerersten Mal gezeigt werden, hat ihre Weltpremiere in Knokke-Heist.

Shopping

Möchten Sie die brandneue Ausstellung von Anton Corbijn besuchen, doch Ihrem Outfit fehlt gerade noch das gewisse Extra, das Sie sich dazu wünschen? Wenn es um Shopping geht, ist Knokke-Heist genau der richtige Ort. Hier schlägt das Herz jeder Fashionista höher! In den Hunderten von Geschäften werden Sie bestimmt fündig. Schaufenster bieten vielfältige Inspirationen. Von ansprechend schlicht bis bemerkenswert nobel: Die Stadt wartet mit den größten international renommierten Top-Marken auf. Sie finden diese im goldenen Einkaufsdreieck Lippenslaan, Dumortierlaan und Kustlaan.

Tipp: Holen Sie sich in den Niederlassungen unserer Touristeninformation (Zeedijk 660 Knokke oder Pannenstraat 138 Heist) einen Shoppingplan und nehmen Sie den Shopping Shuttle für ein unvergessliches Shoppingerlebnis.

Shuttle

Ja, sicher. Bis Mitte November können Sie noch auf den Shopping Shuttle aufspringen und damit im Nu Ihre Lieblingsadressen zum Shopping besuchen. Der Shopping Shuttle ist kostenlos und verkehrt täglich von 11 bis 20 Uhr. Dieses trendige Citymobil pendelt zwischen zehn Haltestellen und hält an jeder Haltestelle an, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen.

Neu: Ab 1. Oktober 2020 gibt es auch einen Zwin Shuttle mit Haltestellen an der Minigolfbahn (mit der Möglichkeit, in den Shopping Shuttle umzusteigen), an den Zwinbosjes (an der Ecke Léon Lippensdreef und Bronlaan) und am Zwin Natuur Park. Der Zwin Shuttle verkehrt täglich von 9.30 bis 18 Uhr.

Übernachten

Sie haben Eintrittskarten für MOØDe gekauft und möchten gern noch mehr von dem entdecken, was das schöne Knokke-Heist zu bieten hat? Die Website von Visit Knokke-Heist bietet eine äußerst umfangreiche Auswahl an Hotels in unserem Seebad. Suchen und buchen … und zwar direkt bei den Hoteliers. Ohne Umwege können Sie Ihren Aufenthalt von hier aus direkt beim Hotel Ihrer Wahl buchen. Bei der Buchung erhalten Sie ein VIP-Booklet, mit dem Sie attraktive Rabatte und Vergünstigungen erhalten. Dieses Vorteilsheft bietet viele Vergünstigungen bei Einzelhändlern, Restaurants und auch Freizeitzentren, zudem erhalten Sie die besten Garantien, Werbeaktionen und Stornierungsbedingungen.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website Mein Knocke-Heist.

Viel Vorfreude auf Ihr Wochenende in Knokke-Heist!